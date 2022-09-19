Ayvalık'ta dünya temizlik günü farkındalığı

Her yıl tüm dünyada aynı anda düzenlenen CleanUpThe World (Dünya Temizlik Günü) Temizlik Projesi Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Let's Do İt Türkiye işbirliği ve çevre gönüllülerinin katılımı ile Ayvalık'ta gerçekleşti.

Çöp benim değil ama Ayvalık benim sloganı ile başlayan projede Cunda Beş Kuyular mevkisindeki yapılan çevre temizliği harici Ayvalık Cumhuriyet Meydanında liman içi deniz dibi temizliği, Ayıplı alanlar ile Deniz Çöpleri ve İzmaritsiz Ayvalık Karikatür Yarışması'nı kazanan eserler sergilendi ve Küçükköy Halk Müziği Derneği konseri yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Başka bir Ayvalık vurgusuyla “Temiz çevre, temiz gelecek ve daha temiz bir Ayvalık için 17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde kollarımızı sıvadık. Cunda (Alibey) Adası BeşkuyularMevkisinde Kent Konseyi, Tema Ayvalık ve çevre gönüllüleri ile temizlik çalışması gerçekleştirdik. Çevre bilinciyle bu harekete katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.