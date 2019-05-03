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Ayvalık'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: Ölü ve kayıplar var

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı. Olayda ölü ve kayıplar olduğu bildirilirken, çok sayıda sahil güvenlik botu kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında 16 Afgan düzensiz göçmenin bulunduğu bot belirlenemeyen bir sebepten dolayı battı. Olayın bildirilmesinin ardından Ayvalık, Burhaniye, Dikili ve Küçükkuyu limanlarından çok sayıda sahil güvenlik botu kurtarma çalışması için bölgeye sevk edildi.


Kaza sonrasında bazı kazazedeler kurtarılırken, bazılarının ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp olduğu düşünülen düzensiz göçmenleri ise arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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