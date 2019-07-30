Ayvalık'ta “E- Sınav Soru Hazırlama” çalıştayı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “E-Sınav Soru Hazırlama “ çalıştayı başladı.

2 Ağustos'a kadar sürecek çalıştayın açılış programı Cunda Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Programın konuşmalarını; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, İş yeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Cunda MTAL Kurum Müdürü Abdulaziz Yük yaptı.

5 gün sürecek olan çalıştayın katılımcılarının ise; El Sanatları ve Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Moda Tasarım, Tarım Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi alanındaki öğretmenlerden oluştuğu öğrenildi.