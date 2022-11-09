Ayvalık'ta eğitime bir katkı daha

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Nepha Tıbbi Cihazlar Firması tarafından yaptırılacak 12 derslikli Zeynep Perkit İlkokulu'nun protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçesinde yapılan protokol imza töreninde Vali Hasan Şıldak ve Nepha Tıbbi Cihazlar Firması Temsilcilerinin yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Cengiz hazır bulundu.

Vali Hasan Şıldak firma yetkililerine Ayvalık İlçesinin eğitimine güç kazandıran yatırım için teşekkür etti. Eğitim şehri Balıkesir'de hayırseverlerin sağladıkları maddi katkıların yanı sıra bu girişimlerin manevi olarak da birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini ifade eden Şıldak, okulun Ayvalık İlçesine şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.