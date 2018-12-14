Ayvalık'ta Eko-Okul Projesi hayata geçiriliyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi eğitimi vermek için yurt genelinde uygulanmaya başlayan Eko-Okullar Projesi, Ayvalık Bağımsız Ana Okulu tarafından hayata geçirildi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve minik öğrencilerin hazır bulunduğu tanıtım toplantısında; miniklerin proje ile ilgili hazırladıkları da sergi de beğeniyle karşılandı.

Çevre kirliliğini anlatan kısa filmin yanı sıra Eko-Okul timinin tanıtımı ve sunumu ile gerçekleşen proje tanıtımında konuşan Ayvalık Bağımsız Ana Okulu Müdürü Dürdane Açıkgöz, çevrenin herkesin bildiği üzere canlıların yaşamları boyunca içinde hayatlarını sürdürdükleri fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel bir ortam olduğunu vurgulayarak, “Doğa'nın aslında çok güzel bir dengesi vardır. Ancak insan eliyle çevre kirlenmekte ve doğanın dengesi bozulmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 40'ını barındıran 80 ülke daha şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 1.1 milyar insan sağlıklı içme suyuna ulaşamamaktadır. Su yetersizliği ve kirli sulardan kaynaklanan hastalıklardan dolayı dünyada her gün 3 bin 800 çocuk hayata veda etmektedir. Çevre kirliliğini tamamen durdurabilmek imkansız. Ancak üzerimize düşeni yaparak, azalmasına katkıda bulunabilmek elimizdedir. Bu nedenle, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci kazandırabilmek amacıyla projemizi hazırladık ve bu ay başladık. Eko-Okullar Projesi, okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi verebilmeyi amaçlayan bir projedir. Öğrenciler çevre konusunda bilgi edinirler, hem ailelerini hem de yerel yönetimleri bilinçlendirebilmek için etkin bir rol üstlenirler. Dolayısıyla eko-okullar sınıfta yapılan öğretim çalışmalarının ötesine geçerek toplumun diğer birimlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında etkili bir rol oynarlar” dedi.

Projenin tanıtımı anaokulu öğrencilerin tek tek sahneye gelerek, büyüklerine çevreyi korumaları gerektiğine ilişkin verdikleri mesajlarla sona erdi.

Kaymakam Görgülüarslan memnun

Program sonunda muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, milli eğitim camiası ile okul idaresini hazırladıkları başarılı proje ile ilgili kutlayarak, “Eğitimin esasında nasıl olması gerektiğinin altını kalın kalemlerle çizmişler ve bu projeyle de bunu hayata geçirmişler. O küçücük bedenler ve o küçücük ruhlar aslında biz onlara ne verirsek geleceğimizi dizayn ediyorlar. Bu proje, çevre duyarlılığının altını çizen bir proje. Özellikle plastikle başlayarak, diğer tüm atıkları; insanın kendisinin aklıyla ürettiklerini ve kendi geleceğini maalesef uzun vadede yok ettiği bir takım insani gereçlerin tekrar geriye döndürülmesi için ve mümkün olabiliyorsa kullanımının minimuma indirilmesi adına, çocuklarımızda farkındalık oluşturmak, bununla beraber velilerin de bilinçlendirilmesi amacıyla yapılamış bir çalışmadır bu. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma” diye konuştu.