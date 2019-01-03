Ayvalık'ta engelli istihdam projesi için somut adım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın ilçede engellilere yönelik kalıcı bir proje hazırlanması için düğmeye basmasının ardından, ilçede faaliyet gösteren engellilere yönelik sivil toplum kuruluşları ve akabinde de projeye destek veren engelli gazetecilerin de ortak hedef olarak engelli istihdamına odaklanmasına yönelik proje için ilk somut adım atıldı.

Bu kapsamda, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde, kaymakamlık salonunda gerçekleşen toplantıda; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı ve Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hamdi Atay, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur, Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Uzmanı Emre Batur, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi Öğretmeni Emine Okyar, Özel Ayvalık Özel Eğitim Okulu Eğitmeni Merve Can, Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özgün Uygun, kurumun yetkilisi Özgün Uygun, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu Genel Koordinatörü ve görme engelli muhabir Namık Tuncel ile Ayvalık'lı ortopedik engelli haber muhabiri Suat Salgın hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, ilçede engellilere yönelik kalıcı bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini ve kendisinin tayini çıktıktan sonra da bu projeye Ayvalık'ta engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Ayvalık'ta engelliler üzerine 26 yıldan bu yana faaliyet gösteren STK'ların Kaymakam Görgülüarslan'ın öncülüğünde ilk kez bir araya gelmeyi başarması açısından son derece önemli olan toplantıda; ilçe genelinde engellilerin el becerileriyle bez çanta, kağıt terlik, kağıt havlu gibi ürünlerin engelliler tarafından yapılarak, ilçedeki vatandaşlarla turizm işletmelerine satışının yapılabileceğinin yanı sıra tamamının engellilerden istihdam edilebileceği bir zeytin sıkım atölyesi ve ambalajlanmış zeytinyağı üretimi konuları masaya yatırıldı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın; İŞKUR ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından finansmanını karşılamayı hedeflediği ilçe tarihinde bir ilk olacak engelli projesine ait toplantıların önümüzdeki günlerde de sürmesi ve şekillenmesi bekleniyor.