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Ayvalık'ta engelli istihdamı projesi çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik kişilerin işyerlerinde istihdam edilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesi yönündeki hummalı çalışmalar sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik kişilerin işyerlerinde istihdam edilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesi yönündeki hummalı çalışmalar sürüyor.


Bu kapsamda, Türk Kızılayı Ayvalık Şubesi binasında gerçekleşen proje oluşturma toplantısı; Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan öncülüğünde gerçekleştirildi.


Toplantıya; Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Emre Batur, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı ve Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hamdi Atay, Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları Gurubu Genel Koordinatörü Namık Tuncel, Ayvalıklı engelli gazeteci Suat Salgın, Özel Ayvalık Özel Eğitim Okulu ile Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri katıldı.


Toplantıda engelli istihdamı sırasında bazı engellilerin 2022 Sayılı kanun kapsamında devletten her ay aldıkları maaşı yitirebilme kaygılarının olmasına karşın, bu duruma nasıl tedbir alınabileceği konusu da masaya yatırıldı.


Kaymakam Gökhan Görgülüarslan'ın talep ettiği gibi Ayvalık'ın turizm ve zeytincilik sektörüyle, engellilerin el becerileriyle yapabilecekleri eserleri de kapsayacak şekilde istihdam edilebilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulan bu toplantıların her hafta Çarşamba günleri yapılmasına karar verildi.

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