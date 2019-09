Ayvalık'ta Engelliler Şenliği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Engelliler Şenliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da iştirakiyle başladı.

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Konfedarasyonu iş birliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen şenlik 6 gün sürecek. Şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelliler ve aileleri katıldı. Şenliğin açılış serenomisi, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Zihinsel Engelliler Okulu öğrencilerinin gösterimlerinin ardından törende konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı Yusuf Çelebi, 27 yıldan bu yana Ayvalıklıların binlerce engelliyi konuk edip bağırlarına basmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'de engellilerin meselelerinin partiler üstü olduğunu kaydeden Yusuf Çelebi, “Engellilerin meselelerinin çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın öncülüğünde büyük aşamalar kaydedildi. Ancak halen daha istihdam, eğitim, üretime katılabilme sıkıntımız sürmektedir. İnşallah bakanımızın da katkılarıyla bu sorunlarından üstesinden gelmeye çalışacağız. Biz engelliler olarak hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de olmak istiyoruz” dedi.

Törende Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı konuşmalar yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 27 yıldan bu yana Ayvalık'ta düzenlenen engelliler şenliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Buradaki birlikteliğimizi, sevgi ve saygıda, kısaca insan olma ortak paydasındaki bir buluşmanın ifadesi olarak görüyorum. Festival kapsamında gerçekleştirilecek Engelli Hakları Panelini de, öncelikle bu anlamda bir etkinlik olduğu için önemsiyorum. Hak vurgusuyla öne çıkan böyle bir faaliyete hepimizin mutlaka sahip çıkması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Hak kavramı ve mücadelesinin insanı insan yapan temel değerlerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “İnsanın iyilik ve mutluluğundan yana her düşünce, bizi hak temelli bir anlayışla karşı karşıya getirir. Ne kadar insandan yanaysak, o kadar haktan, hukuktan yana olmak durumundayız. İnsan olarak hepimiz, bu haklarla dünyaya geliyoruz. Bu açıdan, engelli hakları dediğimizde, aslında temel insan haklarını anlıyor ve buna vurgu yapıyoruz. Bu hak anlayışı, bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Abese Suresinde çok güzel ve öğretici bir şekilde dile getiriliyor. İşte bu, bizim inanç değerlerimizde engelli haklarının nasıl bir yere ve öneme sahip olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti ‘nin 17 yıllık iktidarının temel taşlarından birinin de engellilerin meseleri olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, “Bunun için, bizler, milletimizi onurlandıracak her türlü hizmeti yapmanın gayreti içindeyiz. Hükümet olarak bugüne kadar, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda, engelli kardeşlerimizin yanında olduk; olmaya da devam ediyoruz. Geldiğimiz süreç içerisinde, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve gelecek endişesi yaşamamaları adına çok işler yaptık. Engelli hakları konusunda adeta bir devrim gerçekleştirdik. Hamdolsun, bugün, tüm dünyaya rol model olabilecek bir noktadayız. Bildiğiniz gibi, 2005 yılında yayımlanan Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle Türkiye'de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkeler arasında yer aldık. Yine devrim niteliğinde bir düzenlemeyle, engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal teminat altına aldık. Böylece başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişebilmelerinin önünü açtık. Erişilebilirlik kapsamında, kamu kullanımına açık binalar ile kaldırım, yaya geçidi, park gibi kamuya açık alanların erişilebilir olmasını mecburi hale getirdik. Dahası, engellilerimiz ve refakatçileri bugün artık şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. Bakıma muhtaç durumdaki engelli kardeşlerimize bakım destek hizmetlerimizi de 2005 yılından bu yana sürdürüyoruz. Kurumsal bakım hizmetleriyle beraber, bilhassa aile yanında bakımı desteklemeye önem veriyoruz. Bakıma muhtaç engellilerimiz için 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında 2018'de yarım milyondan fazla (513.276) engelli vatandaşımız için 6 milyar 675 milyon TL ödeme yaptık. Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize ve ailelerine yatılı bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kuruluşlarımızın donanımı ve yenilikçi hizmet modellerimizle, bakım ve rehabilitasyon standartlarımızın çıtasını yükseltme yolunda yeni adımlar atıyoruz. 351 bakım merkezinde (99 resmi, 252 özel) 26 bini aşkın (26.302) engellimize hizmet sunuyoruz. 2002 yılında 2 bin 600 (2.647) engelli, kurum bakımı için sıra bekliyorken, hamdolsun şu anda bakım için sıra bekleyen engelli vatandaşımız bulunmamakta. Engelli kardeşlerimiz için 52 merkezde sunduğumuz gündüzlü bakım hizmetini ise bu yılsonunda 81 ile yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda attığımız her adım, engelli hizmetlerinin daha yaygın hale gelmesini de beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak, engellilerimizin çalışma hayatına katılmaları konusunda da büyük ilerlemeler kaydettik. Kamu dâhil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğunu getirdik. 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla istihdam edilen engelli işçi sayısı kamuda15 bin 486, özel sektörde ise 106 bin 809 olmak üzere toplam 122 bin 295 oldu. Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla, engelli kontenjanındaki doluluk oranını yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere kadar çıkarmış durumdayız. Uyguladığımız istihdam politikaları ile bugüne kadar 384 bin (384.247) engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık. Engelli kamu personeli istihdamı için ise, dünyada ilk kez ülkemizde 2012 yılında merkezi sınav sistemi ile e-KPSS'yi başlattık. Sınav ücretinin de 80 lirasını biz karşılıyoruz. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin (5.777) iken, bugün bu rakam 10 kat artarak 56 bine yükseldi. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın müteşebbis olarak da iş hayatındaki konumlarını güçlendirmek üzere girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla bitiren engellilerimize 50 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Hükümet olarak 17 yıldır, eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata, her alanda öncelik verdiğimiz engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Selçuk'un konuşmasının ardından tören engelli kortejlerinin geçişiyle sona erdi.