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Ayval?k'ta engelliler yeni y?la erken girdi

Bal?kesir’in Ayval?k il?esindeki engelliler, yeni y?la erken girdi.

Bal?kesir'in Ayval?k il?esindeki engelliler, yeni y?la erken girdi.


Birlik Ortopedik Engelliler Derne?i (BOED) Genel Merkezi y?netimi engelli ?yeleriyle birlikte geleneksel y?lba?? etkinli?ini Ayval?k Belediyesi'ne ait ?aml?k Pa?aliman? Tesisleri'nde ger?ekle?tirdi. BOED Genel Ba?kan? G?ler ?apraz ?zlemi?'in ?nc?l???nde y?netim kurulu ?yelerinin mangalda pi?irdikleri yiyecekleri engelli ?yelerle payla?t?klar? etkinlikte geleneksel y?lba?? pastas? da kesildi. BOED Genel Ba?kan? G?ler ?apraz ?zlemi?, her yeni y?l ?ncesinde ger?ekle?tirdikleri geleneksel y?lba?? etkinli?ini bu y?l yine ayn? ?evk ve heyecanla, engelli ?yeleriyle tek y?rek halinde ger?ekle?tirmekten duydu?u memnuniyeti dile getirdi.


2020 y?l?ndan sadece Ayval?kl? engelliler i?in de de?il, T?rkiye genelindeki engelliler ad?na umutlu olduklar?n? belirten Genel Ba?kan ?zlemi?, ??n?allah 2020 y?l?, d?nyam?z i?in sava?s?z ve bar???n h?k?m s?rd??? ko?ullar? beraberinde getirir. Umuyorum ki, 2020 y?l?nda ?lkemizde de engellilerin ya?am ko?ullar? daha da iyile?tirilir ve engellilerimiz sosyo-ekonomik anlamda da kendi ayaklar? ?zerinde durabilecekleri ko?ullara kavu?ur? temennisinde bulundu.

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