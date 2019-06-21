Ayvalık'ta engellilerden geleneksel kısır günü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Merkezi tarafından geleneksel hale getirilen kısır günü bu yıl dernek binası bahçesinde engelli üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayvalık, Altınova, Küçükköy ve Gömeç'ten katılan derneğin engelli üyeleriyle, dernek yöneticileri ve engelli ailelerinin katıldığı kısır gününde; yapılan kısır afiyetle yenilirken, engellilerin birlik ve beraberlik halindeki görünümleri ise gönülleri okşadı.

Engellilerin büyük bir neşe içerisinde zaman geçirdikleri etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, düzenledikleri geleneksel kısır günü için emeği geçenlere teşekkür ederek, gelecek yıllarda da düzenleyecekleri aynı etkinliklerde aynı ambiyansın aynı ahenk ve güzellikle geçerek yaptıkları kısırların dostlukla paylaşılacağını söyledi.