Ayvalık'ta engellilerden hatırlanma sevinci

Türkiye genelinde 10-16 Mayıs tarihleri arasında bir dizi etkinliklerle kutlanılan Engelliler Haftası, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki günlük gecikmeyle başladı.

Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen hafta açılışı etkinliğinde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Okyar, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Engelsiz Türkiye Partisi eski Genel Başkanı Muharrem Parmaksız'ın yanı sıra ilçede engellilere yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelliler, aileleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından etkinlikte konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu engellilerin teşkil ettiğini hatırlatarak, “Devletimiz de tüm imkânlarıyla engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya çalışmakta ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında tüm çabayı göstermekte, olabildiğince engelli yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Engellilerimizin günlük hayattaki ihtiyaçlarını giderebilmek için devletimiz olabildiğince yatırımlar ve hizmetler sunmaktadır. Ancak tüm bu çabalara rağmen halen daha engelli vatandaşlarımızın birçok konuda hizmete ihtiyacının olduğu da bir gerçektir. Bana göre devletimizin engelli vatandaşlara yönelik gösterdiği bu büyük çabanın bir kısmını da toplumumuzdaki engellilerin dışında kalan vatandaşlarımızın da gösterebilmeleri son derece önemlidir. Toplumuzun fertleri olarak duyarlı çalışmalarla engelli insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırabileceğimizi, onların normal insanlar gibi hayatın içerisinde var olabilmesini sağlayabileceğimize inanıyorum” dedi. Daha sonra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'de bir konuşma yaptı. Etkinlikte; Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu'nun Görme Engelli Genel Koordinatörü Namık Tuncel, Ayvalık Kütüphanesi'nden yararlanmak isteyen gözlerinde sorun olan vatandaşların kullanımına sunulmak üzere özel bir kitap okuma cihazını Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'a teslim etti.

Konuşmaların ardından Ayvalık Belediyesi Özel Çocuk Eğitim Merkezi, Özel Zeytin Rehabilitasyon Merkezi, Özel Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Birlik Ortopedik Engelliler Derneği bünyesindeki engellilerin hazırladığı eğlenceli gösterimler sergilendi.

Sahnedeki engellilerin güldürürken düşündürdüğü etkinliği protokol üyelerinin sonuna kadar izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.