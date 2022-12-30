Ayvalık'ta engellilere saç bakımı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) bünyesinde açılan saç bakımı ve yapımı kursiyerleri engellilere saç bakımı yaptı.

Ayvalık'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kursiyerler; Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) üyesi ve aynı zamanda HEM bünyesindeki hafif düzeyde zihinsel engelli olan bireyler için turistik hediyelik eşyalar yapma kursu öğrencisi engelli kızlara saç bakımı yaptı.

Kurs Öğretmeni Sueda Özdemir'in ev sahipliğinde HEM binasında gerçekleşen etkinlikte, saç bakımı ve yapımı kursiyerleri yaklaşan yeni yıl öncesinde engelli kızların saç ve cilt bakımlarını başarıya gerçekleştirdi.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ile aynı kursun usta öğreticisi Songül Can'ın da hazır bulunduğu etkinlik sonrasında engelli kızların güzellikleri ise dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda; yine HEM bünyesindeki Türk Mutfağı Kursu'nun kursiyerleri de engellilere tavuklu pilav ve tatlı ikram etti.

BIOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, etkinliğe katkısı olanlara teşekkür etti.