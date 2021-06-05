Ayvalık'ta "Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2" projesi tamamlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatih Satıl'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK (BİDEB 2237-A) etkinliğinin son gününde genç bilim insanları birçok aktivitelerde bulundu.

Proje eğitmenleri tarafından anlatılan teorik bilgiler uygulama ile pratiğe dönüştürüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde gerçekleşen projenin son etabında Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Selvi ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu tarafından kursiyerlere bitkilerden elde edilen doğal boyalarla yün iplik boyama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte ateşler yakıldı, kazanlar kaynatıldı, kök boyalar kazanlara atıldı ve yün ipler boyandı.

Proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl; “Atalarımızın asırlardır geleneksel yöntemlerle bitkilerden elde edilen doğal doyalar kullanarak yaptığı halı boyama işlemini genç bilim insanları projemiz sayesinde canlı canlı gözlemleme fırsatı yakaladılar.” dedi.

Etkinliğe katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgı'nın meşhur Yağcıbedir halısına renk veren bitkileri, boya desen ve hikayeleri konusunda genç bilim insanlarına görsel bir sunum yaptı. Bir başka etkinlikte ise yaşayan kültür mirası olan sepetçi Bahri tarafından kursiyerlere sepet, sele ve hasır yapımında kullanılan bitkiler uygulamalı olarak gösterildi. Kursun sonunda ise Türkiye'nin değişik yörelerinden getirilen Etnobotanik ürünlerin sergisi gerçekleştirildi.

Sertifika törenine Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ali Jale, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça katıldı. Törende eğitmen ve kursiyerlere sertifikaları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kursiyerlere için hazırladığı hediyeler takdim edildi. Proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, sertifika töreninde yaptığı kapanış konuşmasında, projeye destek veren başta TÜBİTAK-BİDEB olmak üzere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Sındırgı Belediyesine, Ayvalık Belediyesi'ne ve tüm katılımcılara teşekkür ederek bu çalışmanın artık uluslararası boyuta taşınması gerektiğini vurguladı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.