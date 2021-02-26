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Ayvalık'ta ev yangını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Fevzipaşa-Vehbibey Mahallesi Sefa Caddesi No: 4 adresinde bir eczanenin üst katında bulunan evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre; evin mutfağındaki açık halde bırakılan fırından çıktığı öğrenilen yangın sırasında evde hiç kimsenin bulunmadığı belirtildi.


Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 arasöz ve çok sayıda ekibin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evin mutfak kısmında hasar oluştuğu öğrenildi.

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