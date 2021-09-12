Ayvalık'ta FETÖ'cü 3 teğmen göçmenler gibi denizde yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde haklarında yurtdışı çıkış yasağı bulunan yasadışı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 teğmen yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Ağır Ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tutuksuz yargılanan ve halen dosyaları Yargıtay'da temyiz aşamasında olduğu öğrenilen ordudan ihraç edilen Ö.P., E.D. ve B.A. isimli deniz teğmenler bir tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken, Ayvalık açıklarında kıskıvrak ele geçirildi.

Ayvalık'ın Maden Adası açıklarında ihraç deniz teğmeni Ö.P.'nin 340 bin liraya satın aldığı kendi üzerine kayıtlı tekne Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan ısrarlı takip sonucu yakalandı.

Cunda Adası'na getirildikten sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 3 ihraç teğmenin üzerinden; 15 bin TL, 2 bin 80 avro, 1000 dolar, tende yapılan aramalarda ise 4 adet laptop, 1 adet tablet, 2 adet usb bellek, 1 adet de hard disk ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.