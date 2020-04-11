İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta fırınlarda ekmek üretimi başladı

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.

00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başlamasının ardından tüm yurtta olduğu gibi fırınlar ekmek üretmeye başladı.


Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sokağa çıkma yasağının başladığı saat 24.00'ten itibaren faaliyete geçen fırınların hummalı bir şekilde başladığı ekmek üretiminin ardından, bu ekmekleri kendi araçlarıyla mahallelere giderek evlerinde kalan vatandaşların kapılarına kadar götürerek ulaştırması bekleniyor.


Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yanı sıra Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekiplerin de vatandaşlara ekmeklerin ulaşımında ciddi destek verecekleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.