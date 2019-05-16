Ayvalık'ta ‘Fotoğraflarla Atatürk' Sergisi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak amacıyla Samsun'a gittiği gün olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde organize edilen Öğretmen Hülya Sevim Erduran'ın hazırladığı, “Atatürk'ün izinde-Fotoğraflarla Atatürk” sergisine ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayvalık Ticaret Odası tarafından Atatürk Caddesi üzerindeki eski bir mağaza binasında ortaklaşa düzenlenen serginin açılışı ilçedeki neredeyse tüm protokol üyelerini bir araya getirdi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, ATO yöneticileri, vatandaşlar ve sanatseverler hazır bulundu.

Ayvalık Ticaret Odası 2. Başkanı Osman Özdoğan'ın yoğun çabalarıyla gerçekleşen serginin açılış kurdelesini Kaymakam Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Koyuncu, Belediye Başkanı Ergin, ATO Başkanı Büyükçıvgın, ATO meclis Başkanı Sıray ve sanatçı Erduran birlikte kestiler. Serginin açılışında konuşan Sanatçı-Öğretmen Hülya Sevim Erduran, büyük uğraşlarla hazırladığı sergiyi Ayvalık'ta açmanın büyük bir gururunu yaşadığını söyleyerek, serginin açılışında yoğun emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da muhabirimize yaptığı açıklamada, “19 Mayıs haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışında bulunmak beni son derece mutlu etti. Hanımefendinin hazırlamış olduğu kişisel eserleri izlemek keyifliydi. Çok güzel eserler vardı. Sergiyi gezerken güzel anlar yaşadık. Kendisine ve serginin açılışında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Serginin 19 Mayıs gününe kadar açık kalacağı öğrenildi.