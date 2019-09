Ayvalık'ta Gaziler Günü coşkusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 98 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcıısı Ersan Bahar, daire amirleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, gazi ve şehit yakınları siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törende; protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu.

Törende; Ayvalıklı gazilerden Mehmet Evren tarafından ‘Biz kimiz?' isimli şiirin seslendirilmesinin ardından konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığını taçlandığı gün olarak niteledi.

19 Eylül 1921 tarihinde emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e ‘gazilik' unvanının verildiğini hatırlatan Kıranoğlu, gazilere seslenerek, “Al rengini şehit kanlarından alan şanlı bayrağımızın rengi son dönemlerde toprağa düşen şehitlerimizin kanlarıyla daha da katmerleşmiştir. Anadolu tarih boyunca üzerinde barınmasını bilemeyen milletlere hiçbir zaman vatan olmamıştır. Türk Milleti ise bin seneyi aşkın bir zamandır güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yapmıştır. Türk'ü Anadolu'dan koparmak asla söz konusu olamaz. Buna kimsenin gücü yetmez. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk Ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gaziler Türk toplumunun ortak değeridir.” dedi.

Gençlere de seslenen Mehmet Kıranoğlu, “Sevgili gençler, yarın vatanın savunması sizlere emanet edildiğinde, bu konudaki sorumluluğu tam anlamıyla yerine getireceğinize ve ecdadınıza layık olacağınıza inancım tamdır” diye konuştu.

Mehmet Kıranoğlu'nun konuşmasının ardından Teğmen Semih Avcı da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların halkoyunları ekipleri gösterilerinin ardından tören; MHP Ayvalık İlçe başkanlığı tarafından organize edilen ve Balıkesir Mehteran Grubu'nun verdiği konser ile sona erdi.