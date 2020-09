Ayvalık'ta gazilerin “19 Eylül” gururu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 99 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.30'da başlayan törene; Ayvalık Kaymakam vekili Akgün Corav, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, daire amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından tören saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla devam etti.

Törende; konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü'nü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığını taçlandığı gün olarak niteledi.

1 9 Eylül 1921 tarihinde emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e ‘gazilik' unvanının verildiğini hatırlatan Kıranoğlu, “Bugün; 19 Eylül 1919'da, 1922 yılında, Kurtuluş Savaşı'nda 1950'de Kore'de, 1974'de Kıbrıs'ta savaşan muharip gazilerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi üniter yapısı, toprak bütünlüğü uğruna, vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve tüm muharip gazilerin şeref günüdür” dedi.

Anadolu tarih boyunca üzerinde barınmasını bilemeyen milletlere hiçbir zaman vatan olmadığını kaydeden Kıranoğlu, “Türk Milleti ise bin seneyi aşkın bir zamandır güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yapmıştır. Türk'ü Anadolu'dan koparmak asla söz konusu olamaz. Buna kimsenin gücü yetmez. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine ve bu zaferlerin kahramanlarına layık oldukları değer her zaman her yerde verilmelidir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimizle olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Şehit ve gazisi olmayan Türk Ailesi yok gibidir. Bu nedenle şehit ve gaziler Türk toplumunun ortak değeridir.” diye konuştu.

Ayvalıklı gazilerden Mehmet Evren tarafından ‘Biz kimiz?' isimli şiirin seslendirilmesinin ardından tören, protokol ve gazilerin toplu halde çekildikleri hatıra fotoğrafı ile sona erdi.