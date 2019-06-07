Ayvalık'ta gezi teknelerinde bayram yoğunluğu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bayramda tatilciler adalara düzenlenen günü birlik tekne turlarına ilgi gösterdi. İç turizmde önemli bir yer tutan Edremit Körfezi sahilleri de bayram tatilinde vatandaşların akınına uğradı.

Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük doğal parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı bünyesindeki irili ufaklı 22 adaya düzenlenen tekne gezileri, her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. Günü birlik turlara katılan vatandaşlar, Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu, Pınar gibi Ayvalık'ın bakir adalarında denize girerek tatilin keyfini çıkarıyor. Tekne gezilerine katılanlar 50 TL ücret öderken, öğle yemeğinde ise kendilerine Ayvalık'a has papalina ya da sardalya balığı ikram ediliyor.

Ayvalık Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesinde bulunan ve kapasiteleri 450 kişiye ulaşan gezi tekneleriyle gerçekleşen ada turlarına yaz aylarında günlük ortalama 3 ile 4 bin kişi katılırken, Ramazan Bayramı'nın birinci, ikinci ve son gününde toplam yaklaşık 12 bin kişi katıldı. Ayvalık adalarının akvaryum görünümlü koylarında denize girme fırsatı bulanlar, animasyon ve canlı müzikle eğlendi.

Türkiye'de ilk kez adalar turu sektörünü başlatmasıyla tanınan bir firmanın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Jale, "Bu yıl 3 günlük Ramazan Bayramı tatili, kış mevsiminden çıkan ilçe esnafı için adeta can simidi oldu. Bizim 3 gezi teknemiz var. Bunlardan ikisini turlara çıkarıyoruz. İki teknemizde ise yüzde 70 oranında bir doluluk oldu. Ama sezon başında olmamız sebebiyle bu tablo oldukça memnun edici. Bayram harketliliği Ayvalık'a ekonomik anlamda büyük bir soluk getirdi” dedi.

Gezi teknesi sahiplerinden Belgin Kamçılı da, Ramazan Bayramı'nın başlamasıyla birlikte çok ciddi bir müşteri yoğunluğuyla karşılaştıklarını kaydederek, “Bu bayram geçtiğimiz bayramlara nazaran bizim için çok daha yoğun oldu. Geçen seneye kıyasla Ramazan Bayramı 10 gün önceye gelmesine rağmen bu yıl gezi turlarımıza ilgi daha yoğun oldu” diye konuştu.

Merve Çubuk isimli genç bir tatilci ise Ayvalık'ta ilk kez bir gezi teknesi ile adalar turuna katılacağını ve son derece heyecanlı olduğunu belirterek, “Daha önce arkadaşlarım bu turlara defalarca katılmıştı ve her defasında da çok güzel anlar yaşadıklarını anlatmışlardı. Bugün bende bu turlara katılacağım. Açıkçası tüm gün denizde olup, akvaryum gibi pırı pırıl koylarda yüzeceğim için çok heyecanlanıyorum” şeklinde konuştu.

Bayram tatilinde Balıkesir'in Edremit Körfezi ilçeleri de yoğunluk yaşadı. İç turizmin lideri Edremit Körfezi'nin Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye, Ören gibi turistik beldelerinin yanı sıra, turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesi de binlerce tatilciye ev sahipliği yapıyor.