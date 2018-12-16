Ayvalık'ta Hatice Arga unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz yıl ani kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hatice Arga unutulmadı.

İlçede yıllarca pansiyon işletmeciliği yaparak, Ayvalık'ın turizminin gelişimine özverili katkılar harcayan Hatice Arga; eşi Yalçın Arga ve biricik oğlu Baha Arga'nın öncülüğünde Merkez Saatli Camii'nde ruhuna okutulan mevlid ve akabinde gerçekleştirilen lokma hayrı ile yâd edildi.

Yardımseverliği ve dost canlılığının yanı sıra yapmış olduğu başarılı çalışmalarla Ayvalık'ta 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran evli ve bir çocuk annesi Hatice Arga'nın 1. ölüm yıldönümündeki mevlid ve lokma hayrında sevenleri de hazır bulunarak, Arga Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

Yapılan hayır sırasında; Hatice Arga'nın eşi Yalçın Arga ile oğlu Baha Arga'nın acılarının halen daha ilk günkü gibi taze olması ise dikkatlerden kaçmadı.