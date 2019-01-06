Ayvalık'ta hava temizliği ölçümünü bu kez de STK'lar yapacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hava kirliliğinin olup olmadığına ilişkin ölçümleri, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile kısa adı HAEL olan Avrupa Sağlık ve Çevre Birliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen, ilçede 9 yıldır ölçülmeyen hava kirlilik oranının ölçebilmek amacıyla Balıkesir İl Çevre Müdürlüğüne talepte bulunduklarını ancak müdürlüğün 29.12.2015 ve 30.12.2015 tarihli yazılarında, Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünden ölçüm yapılmak üzere 06 DV 9980 Seyyar Hava Kalitesi Ölçüm aracının program yoğunluğu nedeniyle gönderilmeyeceğinin belirtildiğini ancak bu durumun yerel bir gazetede haber olarak yayınlanmasının ardından 2017 yılında Ayvalık Kaymakam Gökhan Görgülüslan'ın girişimiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu talebi uygun görerek bu ölçümü yaptığını hatırlattı.

Edindikleri bilgilere göre Ayvalık'ın özellikle kış aylarında daha belirgin olan hava kirliliğinin, seyyar hava kalitesi ölçüm cihazın ilçeye gecikmeli konuşlanması nedeniyle gerçek değerlerin elde edilemediğini kaydeden Bülent Özgen, "Bunun üzerine Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak bizde, HEAL Türkiye Direktörü ve Temiz Hava Platformu üyesi Funda Gacal‘dan temin ettiğimiz hava kirliliği, sıcaklık ve nem ölçümlerini yapan ‘Air Beam Cihazı' ile Ayvalık'ın 1 buçuk ay süre ile hava kirliliğini ölçeceğiz" dedi.

Her çevre olayında olduğu gibi işin mutfağında olan Ayvalık Tabiat Platformun üyesi Mehmet Cemil Tosunoğlu'nun da katkılarıyla bu ölçümleri gerçekleştireceklerini ifade eden Özgen, hava kirliliği konusunda ilçede ilk kez sivil toplum kuruluşlarınca olarak somut bir adım atılmış olacağını da sözlerine ekledi.