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Ayvalık'ta HEM, Erken Doğmuşları unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki kimsesiz yaşlılara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki kimsesiz yaşlılara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.


Bu kapsamda; Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören aşçılık kursu bölümü kursiyerleri, belediye bünyesinde barındırılan yaşlılar ziyaret edildi.


Ayvalık HEM'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette; aşçılık kursu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yiyecekler Erken Doğmuşlar Konukevi sakinlerinin beğenisine sunuldu.


Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nin benzeri sosyal çalışmalarının süreceği öğrenildi.

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