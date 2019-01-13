Ayvalık'ta HEM, Erken Doğmuşları unutmadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki kimsesiz yaşlılara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki kimsesiz yaşlılara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Bu kapsamda; Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören aşçılık kursu bölümü kursiyerleri, belediye bünyesinde barındırılan yaşlılar ziyaret edildi.
Ayvalık HEM'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette; aşçılık kursu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden lezzetli yiyecekler Erken Doğmuşlar Konukevi sakinlerinin beğenisine sunuldu.
Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi'nin benzeri sosyal çalışmalarının süreceği öğrenildi.