Ayvalık'ta HEM'e engelli teşekkürü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binası önünde yaptırılan engelli rampası ilçedeki engelliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş'un öncülüğünde, TOKİ'nin yeni yapılan her binada önerdiği binde 3'lük mehil ile yapılan rampanın, engellilerin Halk Eğitimi Merkezi binasına ulaşımını da sağlamış olduğu gözlendi.

Rampanın kullanışlı olup olmadığını yerinde test eden Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nin engelli üyeleri ise sonuçtan son derece memnun kaldı.

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş'un çabalarıyla yapılan engelli rampasının yıllardır var olan ciddi bir eksikliğin ortadan kalkmasını sağladığını belirtti.

Eğitim alanından engellilerin de yararlanmasının son derece önemli olduğuna işaret eden Genel Başkan Özlemiş, “Sadece mimari engeller nedeniyle günümüzde binlerce engellimiz ne yazıkki eğitim alabilmekten yoksun durumdadır. Devletimiz son 20 yıldan bu yana yeni yapılan resmi binalarda engelli rampalarının olmasını sağlamıştır. Ancak yıllardır hizmet veren eski resmi binalarda ise var olmayan bu rampalar, engellilerimizin resmi dairelerde işlerini görebilmesine imkan vermemektedir. Ayvalık'ta Halk Eğitimi Merkezi'mizin hizmet binası da bunlardan biriydi. Ancak kurum müdürü Sayın Mustafa Kurtuluş'un girişimleriyle yapılan bu rampa, bundan sonra Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim görmek isteyen engellilerimiz için çok büyük bir kolaylığı da beraberinde getirmiştir. Bu duyarlılıkları nedeniyle ben Müdür Kurtuluş'un nezdinde emeği geçen tüm Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine engellilerimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.