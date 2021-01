Ayvalık'ta ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine Askı'da Kitap

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, genç bir kitapevi işletmecisinin öğrencilere yönelik başlattığı Askı'da Kitap kampanyası sadece 2 günde 150 kişiye ulaştı.

Askıda Kahve, Askıda Ekmek, Askıda Kıyafet, Askıda Sebze-Meyve gibi kampanyaların ardından sahaflardaki kitaplar da askıya girdi.

Ayvalık'ta kısa bir süre önce genç bir girişimci tarafından açılan kitapçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin okullarda eğitim gören çocukları için Askı'da Kitap kampanyası başlattı.

Öğretmen olan eşinin tayini nedeniyle Ayvalık'a gelip, çok sevdiği kitapçılık işine girdiğini anlatan Hünkâr Erdem Söğüt, “Geçtiğimiz Aralık ayı başında dükkânımı açtım. Beklediğimden de fazla ilgili gördü mekânımız. Pandemi sürecinde birçok insanımız işini kaybetti. Bu insanların çocukları da var. Bu insanlarımız ekmek bulup karınlarını doyurabiliyorlar ya da farklı ihtiyaçlarını bir şekilde giderebiliyorlar ama kitap okumanın da ekmek kadar, su kadar ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Bu çocuklarımıza da bu zorlu süreçte sahip çıkılması gerektiğini düşündüm. Sadece internet ortamında, sosyal medya koşullarında bu çocuklarımızın hayatlarını devam ettirmelerini istemedim. Bu yüzden de bu kampanyayı yapmak istedim” dedi.

Kitap bağışlayanla, bu bağışı kabul edenler arasında görünmeyen bir köprü kurduğunu aktaran Söğüt, “Askıda Kahve, Askıda Ekmek, Askıda Kıyafet gibi kampanyalardan esinlenerek bu kampanyayı planladık. Gelen her kitap bağışçısının yaptığı bağışı not ediyorum düzenli bir şekilde. Bunun ardından da ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyorum. Çoğunlukla da çocuklar dükkâna gelerek Askıda Kitap olup olmadığını soruyorlar. Askı'da Kitap o an için olmasa bile ben yine de o çocuğu gerçekten ihtiyaç sahibiyse zaten boş çevirmiyorum. Bunun dışında başlattığımız kampanyaya evlerinden kitap getirenler de oldu. Geçen hafta Cuma günü başladığımız kampanyamızda kendi cebimizden de katkılar veriyoruz. Müşterilerimiz, eşimiz, dostumuzun da destekleriyle kampanyaya başladığımız dört günden bu yana 150 kitabı öğrencilerimize ulaştırdık. Askıya koyduğumuz kitapları bana geliş fiyatına müşterilere sunuyorum. Hiçbir şekilde kâr sağlamıyorum. Hedefimiz ise gönül ister ki milyonlara ulaşabilmek ama ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibi öğrencimize kitaplarımızla ulaşmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Sahaf dükkanının devamlı müşterilerinden Ecem Güzelhisar, Askı'da Kitap ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz bir şekilde kitap temin edildiğini öğrenmiş olmanın bile kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi olan çok insanın olduğunu hatırlatan Güzelhisar, “Mesela ben de üniversite öğrencisiyim ve benim de çoğu zaman ihtiyacım oluyor. Askı'da Kitap, daha fazla ihtiyacı olan insanlara kitap okuyabilme imkânına kavuşturuyor. Bence herkesin bol bol kitap okuması gerekiyor. Bu güzel alışkanlığın çocuk yaşlarda kazanılması gerekiyor. Sürekli okuyup, sürekli yeni yeni bilgiler öğrenmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Daha önce “Askıda Kahve”, “Askı'da Ekmek” gibi uygulamalar şahit olduğunu ancak “Askı'da Kitap” uygulamasıyla ilk kez tanık olduğunu söyleyen Ecem Güzelhisar, “Bu sistem bağış yapan ile ihtiyaç sahibi arasında görünmeyen bir gönül köprüsü kurulmasının temelinde yükseliyor. Burada da böylesi bir gönül köprüsü kurulmuş. Doğrusu bunu duyduğum için çok memnun ve mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“Kitaplar bizleri tüm dünyaya götürür”

Mekanın müşterilerinden Radyo-Sinema dalında Yüksek Lisans Öğrencisi Tugay Durmaz ise muhabirimize yaptığı açıklamada, Askıda Kitap uygulamasını son derece olumlu bulduğunu kaydederek, “Türkiye'de ne yazık ki kitap okuma oranı çok yüksek değil. Tabii kitaba erişim oranı da yüksek değil. İnsanların kitaplara erişimini yükseltebilmek adına Askıda Kitap uygulamasının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuç itibariyle ne kadar insan bu uygulamaya katılabilirse katılmalıdır. 3 lira, 5 lira, 10 lira 1 kitap, 5 kitap, 10 kitap eder. Kitap alamayan ailelerin 10 çocuğu sevinir. Bu durum çocukları kitap okumaya teşvik edecektir.” dedi.

Günümüzde insanların boş vakitlerinin büyük bir bölümünü internette kısa videolar izleyerek, sosyal medyada sohbet ederek ve çok az da gezerek geçirdiğini savunan Durmaz, “Tabii tüm bunlar insan hayatında mutlaka olmalı. İnsanlar internetten de yararlanmalı ve gezip görmeli ve sosyalleşmeli ama kitap okumayı da ihmal etmemelidirler. Çünkü her kitap bizlere geçmişten ya da bizden daha çok birikimi olan yazarların aktarımlarıdır. Kitaplar bizleri tüm dünyaya götürür” diye konuştu.