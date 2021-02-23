İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta iki kırsal mahalleye Covid19 karantinası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki mahallede, Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Ayvalık'a bağlı Hacıveliler ve Tıfıllar mahallerindeki vaka ve temaslı sayısının artış ivmesi göstermesi sonucunda Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararıyla virüsün yayılmasını önlemek amacıyla saat 21.00'den itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulaması başlatıldı.


Başlatılan karantina kapsamında her iki kırsal mahallede yaşayanların ikinci bir emre kadar mahallede dışarıya çıkamayacakları bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.