Ayvalık'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 'güven ve huzur' uygulaması yaptı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; vatandaşların huzur ve güven ortamında gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sıkça gerçekleştirilen ‘Güven ve Huzur ‘ uygulamasının bir yenisi daha yapıldı.

Ayvalık'ın Balıkesir istikametinden giriş bölgesinde gerçekleşen uygulama çalışmasını İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe bizzat kendisi yönetti. Yapılan uygulamada; öğrenci servisleri başta olmak üzere sivil araçlar da asayiş denetimine tabi tutuldu. Yapılan uygulamada 29 özel araç için toplam 12 bin 320 lira ceza kesildi. Uygulamada özellikle öğrenci servislerinde standartların üzerinde öğrenci taşıyan araçlar mercek altına alınırken; kar lastikleri olmayan ticari araçlarla, muayenesi ve sigorta tarihleri geçmiş olan araçlara ceza kesildi

Ayvalık'ta İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamanın sıklıkla yapılmaya devam edileceği bildirildi.