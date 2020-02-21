Ayvalık'ta İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden kansere karşı farkındalık çalışması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, KETEM Projesi kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri, kalın bağırsak ve kadınların kendi kendilerini göğüs muayenesi yapabilmeleri konularında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda kanser tarama testleri, 30-65 yaş arası HPV kanserine karşı Smear testleri, 50 ile 70 yaş arasındaki vatandaşlar için Kalın Bağırsak Kanseri bilgilendirilmeleri yapıldı.

Çalışmalarla eş zamanlı olarak da 40 ile 70 yaş arasındaki kadınlara özel mamografi çekimleri de Ayvalık Belediyesi'ne ait 150 Evler Mahallesi Pazaryerinde de kanser tarama tırında gerçekleştirildi.

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan çalışmalarla ilçe halkına kanser hastalıkları konusunda bir farkındalık oluşturmanın hedeflendiği vurgulandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki bilgilendirme çalışmaları sırasında erken teşhis sayesinde kanseri yenen hastaların da fotoğrafları sergilenerek; kanserden değil, geç kalmaktan korkulmasına yönelik mesajlar verildi.