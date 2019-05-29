Ayvalık'ta ilk kurşunun 100. yılı kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da düzenli bir ordu tarafından atılan ilk kurşunun 100. yılı törenle kutlandı.

29 Mayıs 1919 tarihinde, Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172. Alay tarafından atılan ilk kurşunun atılmasının 100. yıl dönümü nedeniyle ilçe merkezinde düzenlenen tören yoğun ilgi gördü.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşların hazır bulunduğu törende; Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutalığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk anıtına sunuldu.

Törende Piyade Yüzbaşı Ersoy Gezgin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Ersoy Gezgin'in ardından kürsüye gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İstiklal İlkokulu Halk Oyunları tarafından sergilenen gösterimlerin ardından tören sona erdi.

Sergi açılışı yaptılar

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğündeki protokol Cunda Vapur İskelesi karşısındaki tarihi bir binada düzenlenen Balıkesir'de Milli Mücadele Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Cunda Adası'na geçen protokol üyeleri Milli Mücadele döneminde düşmana ilk kurşunu sıkan Ali Çetinkaya anıtı önünde gerçekleşen anma törenine katıldılar. İlçe merkezindeki Saatli Camii'nde şehitlerin ruhları için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından Uygulama Oteli'ndeki Mavi Salon'da düzenlenen Ayvalık'ta İlkkurşun'un 100. Yıldönümü sempozyumu ile kutlama programının ilk günü sona erdi.

Programın, yarın da; Cunda Uygulama Oteli Mavi Salon'da düzenlenecek sempozyumun ardından sona ereceği bildirildi.