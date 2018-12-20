Ayvalık'ta işsizlere dev fırsat

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ilçe halkının Endüstri Meslek Lisesi olarak da anımsadığı, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Simülasyon Teknolojisi ile Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Nitelikte Eleman Yetiştiriyoruz” projesi, ilçede işsiz gençlere yepyeni bir iş imkanını da beraberinde getirmeye hazırlanıyor.

Balıkesir'de uydudan yayın yapan yerel bir televizyonun ‘Balıkesir kaynakçı bulamıyor' başlığıyla yayınladığı bir haber üzerine harekete geçen Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idaresi ile öğretmenleri, simülasyon teknolojisiyle ülke sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek üzere aynı adı taşıyan bir proje hazırladı. Proje kapsamında; simülasyon ile kaynakçılık eğitimi vermeyi planlayan okul idaresi ile öğretmenleri hazırladıkları projeyi Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın da katkılarıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na sundu.

165 bin 022 lira tutan proje bedelinin yüzden 90'ını karşılayan GMKA, proje için 148 bin 519 lira katkı sağladı. Projenin yüzde 10'u olan 16 bin 502 liralık kısmını da Milli Eğitim Bakanlığı üstlendi.

Proje kapsamında; İş dünyasına nitelikli eleman yetiştirmek, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki mevcut teknolojiyi güncellemek, okuldan mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında çalışmalarını sağlamak, Ayvalık ve çevresinde meslek liseleri ile sanayi işbirliğini güçlendirmek, çevre okullar tarafından örnek alınmanın yanı sıra da okulun yetiştirdiği öğrenci ve okul dışından eğitimlere katılacak olan kursiyerlere iş istihdamı sağlamanın hedeflendiği öğrenildi.

Konuya ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nadir Çağıl, geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan projenin 1 Aralık 2018'den itibaren eğitim etabı sürecinin de resmen başladığını vurgulayarak, “ 1 Mayıs'ta eğitim sürecinin tamamlanmasının programlandığı eğitim döneminde 3 eğitmenle birlikte kaynak operatörü olmak isteyen yetişkin, işsiz bireylere veya kaynakçılık konusunda uzmanlaşmak isteyen bireylere yönelik kurslar düzenlenecektir” dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ayvalık Ticaret Odası'nın da projeye tam destek verdiğini ifade eden Müdür Çağıl, “Bu kapsamda; simülasyon tabanlı teknolojik eğitimi okulumuza kazandırmakla yetinmeyip, kaynak simülatörü ile eğitim verilmesini sağlamayı planladık. Bunun yanı sıra da, projemiz içeriğinde ilçemizdeki sanayi kuruluşlarıyla protokoller yapacak, GMKA ve bakanlığımızın ekonomik destekleriyle temin edilen kaynak simülatörüyle mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilerimizle, ilçemizde işsiz vatandaşlarımızın yanı sıra kaynakçılık alanında uzman olmak isteyenlerin yetiştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Kurslara katılacak 5 kursiyer istihdam edilecek

Ayvalık ve çevresinde sanayicilerin yetişkin kaynak operatörleriyle, uzman kaynakçılara ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Nadir Çağıl, “Proje kapsamında eğitim alacak 3 eğitmenimizle başlangıçta 20 kursiyerlerimizi yetiştirerek; bunların arasından en az 5 kursiyerin de istihdamı sağlanacaktır” diye konuştu.

Müdür Çağıl, 1 Aralık 2018'de başlayan kursiyer kayıtlarının 31 Ocak 2019'da sona ereceğini de önemle vurgulamayı ihmal etmedi.