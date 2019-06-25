Ayvalık'ta itfaiyeden Cunda hamlesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın onayıyla Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesinde ilçenin Cunda Adası'na bir müfreze kuruldu.

Cunda Adası'nda oluşturulan itfaiye müfrezesi yöre sakinleriyle, yerli ve yabancı misafirler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Adaspor Kulübü'ne ait otoparkın hemen yanında oluşturulan müfrezenin ilk konukları; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeleri; Merih Arslan, Hüseyin Ergin, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri, bölge esnaflarından İsmet Somay, Ayhan Alışık oldular.

Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut'tan Cunda Adası'nda kurulan itfaiye müfrezenin yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler alan Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Ak Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ilçede yangın başta olmak üzere arama ve kurtarma çalışmalarında başarılı çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine Ayvalık halkı adına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.