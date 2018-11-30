Ayvalık'ta itfaiyeden hayati çözüm

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İtfaiye Grup Amirliği tarafından ilçenin en önemli eksikliklerinden biri olan hidrant ve yangın dolapları konuşlandırılmaya başlanıldı.

Ayvalık'ın merkez mahallelerinde sokakların dar olması nedeniyle olası bir yangında herhangi bir itfaiye aracının giremeyeceği sokaklara konuşlandırılmaya başlanılan şebekeye bağlı su vanaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yıllar önce ilçe merkezinde itfaiye tarafından yaptırılan hidrantların eskimesi ve işe yaramaz hale gelmesi nedeniyle özellikle bölgenin en büyük semt pazarının kurulduğu ilçe merkezinde, olası bir ciddi yangında evlerin yan yana ve bitişil olması sonucunda birçok evin kül olabilmesi ihtimaline karşın başlatılan çalışmanın genişletilerek sürmesi bekleniyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği tarafından başlatılan çalışma kapsamında; Perşembe pazarı giriş kapısı ve eski Kıran Market yanı hidrant ve yangın dolaplarının montajının tamamlandığı gözleniliyor. Konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, konuşlandırmaya başladıkları dolapların içerisinde 10 adet hortum ve vanalardan su alabilmek için birçok aparatın mevcut olduğunu söyledi.

Bir hortumun uzunluğunun 20 metre olduğunu ve toplamda 200 metrelik yangın hortumunun kullanıma hazır halde olduğunu kaydeden Murat Turgut, “Şu an at arabacılar meydanına da 1 adet hidrant ve dolap montajı yapıldı. Bu hafta içi Perşembe günleri pazar kurulduğunda olası bir yangına erken müdahale ve su rezervinin bitmesine ait herhangi bir sıkıntısı yaşanmadan kesintisi müdahale edebilme olanağını sağladık.” dedi.

Ayvalık'ın tarihi evleri ile taş binalarının yoğunlukta bulunduğu ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda başlattıkları çalışmada kullandıkları sistemin bugüne kadar hiçbir yerde kullanılmadığını savunan Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, “Sanırım bizim sistemimiz bir ilk olacak. Umarım örnek bir çalışma olur. Amacımız ilçe merkezinde çıkabilecek olası büyük yangınlarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlayabilmektir” diye konuştu.