Ayvalık'ta itfaiyeden ‘Karabatak' operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, rıhtıma bağlı bir balıkçı sandalındaki misinalara dolanarak mahsur kalan karabatak kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, ‘Âşıklar Köprüsü' olarak bilinen 06 mevkiinde sahile bağlı bir balıkçı teknesindeki misinalara dolanan karabatak kuşunun çırpındığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, balıkçı sandalına çıkarak karabatak kuşunu dolandığı misinalardan kurtardı ve denize saldı.

İtfaiye ekiplerinin hummalı kurtarma operasyonunun ardından kuşu özgürlüğüne kavuşturması vatandaşların takdirini kazandı.