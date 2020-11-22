İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ayvalık'ta itfaiyesinden Covid-19 temizliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Korona virüs salgın nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.


İki arasöz ve bir kamyonetle gerçekleşen çalışmalarda meydanı sabunlu sularla yıkayan ekipler, daha sonrada yıkadıkları alanı insana ve doğaya zarar vermeyen ilaçlarla dezenfekte ettiler.


Vatandaşların takdirle karşıladığı çalışmaların korona virüs salgını süresince belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.