Ayvalık'ta jandarma 318 kilo kubar esrar ele geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 318 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmaları sonucu harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde, Ayvalık'ta kubar esrar maddesi bulunduğu tespit edilen A.K. ve H.K. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde JASAT, Asayiş ve İstihbarat ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 318 kilogram kubar esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma ekipleri, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlattı.