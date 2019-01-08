Ayvalık'ta jandarma ilçeye uyuşturucu getiren 1 kişiyi yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir zehir taciri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili'den Ayvalık'a İzmir plakalı özel bir araçla uyuşturucu madde getireceği tespit edilen H.A isimli şahsın aracını takibe alan jandarma ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'nde arabayı durdu. Araçta yapılan aramalarda bagaj kısmında bulunan LPG tankının arka kısmına saklanmış 580 gram kubar esrar ele geçiren jandarma ekipleri, H.A'yı gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.