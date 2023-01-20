Ayvalık'ta jandarma kaçak içkiye geçit vermiyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarmanın sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, tespit edilen 2 şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada; 150 litre şarap, 30 litre etil alkol, 8 adet anason, 1 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Olaya karışan 2 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.