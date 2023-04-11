Ayvalık'ta jandarmadan insan tacirlerine darbe

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 33 göçmen ile örgütlü göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 8 kişi jandarmanın yaptığı başarılı bir operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler, gerçekleştirdikleri istihbari çalışmaların ardından Ayvalık'ta 8 şüpheli kişinin örgütlü olarak yabancı uyruklu şahısları Yunanistan'a illegal yollardan kaçırmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri tespit etti.

Hemen harekete geçen jandarma timleri; 17'si erkek, 9'u kadın ve 7'si çocuk olmak üzere 33 göçmenin yanı sıra 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 1 adet el pompası ele geçirdi.

33 göçmen Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.