Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda sahte içki ürettiği belirlenen bir kişi yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda sahte içki ürettiği belirlenen bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; jandarmanın sahte-kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ayvalık'ta bir kişinin evinde yapılan aramalarda 66 llitre sahte içki, 3 adet elektronik pompa ve 5 adet içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.