Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu avı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda; E.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda; E.K, F.D, ve F.K isimli şüpheliler yakalandı.
3 zanlının kaba üst aramasında çeşitli markalarda toplam 60 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.