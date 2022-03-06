İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu kullanıcılarına operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullandığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullandığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ayvalık'ta uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 20 gram metamfetamin uyuşturucu madde 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.