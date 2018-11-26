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Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonları

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1 kilo 184 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda toplam 1 kilo 184 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 22 Ekim'de DK. ve M.E. isimli şahıslardan 16 gram kubar esrar, 13 Kasımda K.K isimli şahıstan 104 gram esrar ele geçirildi. Aynı gün M.N. isimli bir başka şahıstan 87 gram esrar, 14 Kasımda Y.D ve S.G isimli şahıslardan 12 gram esrar ve 23 Kasımda da S.K ve D.K. isimli şahıslardan 965 gram olmak üzere toplam 1 kilo 184 gram uyuşturucu madde yakalandı.


Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin yapmış olduğu operasyonlar sonucunda bölgede uyuşturucu ticareti ve kullanımına büyük ölçüde darbe vurularak suç oranının azaldığı öğrenilirken, aynı suçu yeniden işleyen şahısların hareket serbestinin de kısıtlandığı kaydedildi.

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