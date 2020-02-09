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Ayvalık'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolünde 532 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri yaptıkları yol kontrolünde 532 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde İzmir ile Balıkesir il sınırını belirleyen Madra Köprüsü'nde İzmir'in Dikili ilçesi istikametinden gelen Y.D. yönetimindeki Balıkesir plakalı otomobil durdurdu. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada, otomobilin motor bölümünde bulunan hava filtresi içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 532 adet uyuşturucu hap buldu. Araçta bulunan iki kişiyi gözaltına alan ekipler, uyuşturucu haplara el koyarken, zanlılar hakkında da yasal işlem başlattı.

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