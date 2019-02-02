Ayvalık'ta jandarmanın huzur ve güven operasyonları sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki birimlerin huzur ve güven operasyonları hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, jandarmanın bölge genelindeki hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda; Ayvalık'ın en büyük mahallesi olan Altınova'da, Altınova Mahallesinde özel bir şirkete ait inşaat halindeki binanın enerji odasında bulunan elektrik kablolarını keserek çalmak isteyen B.D.A. ve B.K. isimli şüpheliler olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda yakalandı. Adı geçen şüphelilerin çalmış oldukları bakır kabloları Altınova Mahallesinde bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin yine Altınova Mahallesi Kazan mevkiinde Türk Telekom'a ait 4 direk arası 200 metre uzunluğunda haberleşme nakil kablosunun kesilerek çalınmasıyla ilgili yapılan araştırmalar ve istihbarî çalışmalar sonucunda; B.D.A isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Söz konusu şüphelinin çalmış olduğu bakır kabloları yine Altınova mahallesinde bir hurdacıya sattığı öğrenildi.

Altınova Mahallesinde R.K. isimli şahsa ait evden hırsızlık olayına teşebbüs eden C.B. isimli şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmalar ve istihbarî çalışmalar sonucunda aynı şüphelinin Altınova'nın Sahil bölgesindeki İskele mevkiinde Z.K. isimli şahsa ait yazlık evden de 1 adet LCD televizyon çaldığı tespit edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin Altınova Mahallesi'nde TOKİ konutları bölgesindeki ortak alanda bulunan çocuk parkındaki metal aletleri sökerek çalan ve mahallede hurdacılık yapan Y.A.ya satan, K.M., A.M. ve G.K. isimli şüpheliler yakalandı.

Yakalanan K.M., A.M. ve G.K. isimli şüpheliler hakkında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık ve Kamuya ait Mala Zarar Verme" suçlarından, malzemeleri satın alan Y.A. isimli hurdacı hakkında "Suç Eşyasını Satın Almak ve Kabul Etmek" suçundan yasal işlem yapıldığı ve şüpheliler tarafından olayda kullanılan bir araç da yediemin otoparkına teslim edildiği öğrenildi.