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Ayvalık'ta kaçak göçmen faciası ile ilgili 5 kişi tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası ile ilgili adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


3 Mayıs'ta Ayvalık Güneş Adası yakınlarında Afgan uyruklu 9 çocuk,7 yetişkin düzensiz göçmenin bulunduğu ve uyruğu belli olmayan 1 kaptanın kullandığı bot batmış, 1 çocuk, 4 yetişkin 5 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybeden 6'sı 9 kişinin cansız bedeni Sahil Güvenlik görevlilerince karaya çıkartılırken, 2 Afgan çocuk ve uyruğu belli olmayan kaptanın bulunması için denizde çalışmalar devam ediyor.


Olay sonrasında Ayvalık Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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