Ayvalık'ta kaçak içki operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir büfede yapılan operasyonda 166 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'da İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından A.H. isimli şahsın işletmeciliğindeki bir büfede yapılan aramada 166 şişe kaçak şarap ele geçirildi.

Büfe işletmecisi A.H. hakkında yasal işlem başlatılırken, 166 şişe şarap ise muhafaza altına alındı.