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Ayvalık'ta kaçak içki operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak içki ve bunların yapımıyla, şişelenmesi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak içki ve bunların yapımıyla, şişelenmesi için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ta M.M.U. isimli şahsı yakın takibe alan jandarma ekipleri, şahsın sahte/kaçak içki imal ettiğini belirledi.


M.M.U.'nun ev ve eklentilerinde aramalar yapan jandarma ekipleri, 55 litre etil alkol, 65 litre votka, 20 litre viski, 42 litre rakı olmak üzere toplam 182 litre kaçak içki ile 234 adet boş şişe, 2 bin 300 adet kapak, 2 adet huni ve 1 adet pompa ele geçirdi.


Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle ele geçirilenlere el koyan jandarma, şüpheli M.M.U. hakkında da tahkikat başlattı.

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