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Ayvalık'ta Kadına Şiddete Sıfır Toleransın simgesi Turuncu Maske oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından resmi kurumlara, esnafa ve vatandaşlara Turuncu Maske dağıtıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından resmi kurumlara, esnafa ve vatandaşlara Turuncu Maske dağıtıldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen "Kadına şiddete sıfır tolerans" etkinlikleri kapsamında dağıtılan Turuncu Maske'ler, özellikle kadınlar tarafından takdirle karşılandı. Ayvalık İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Hamza Bozkurt'un öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Talatpaşa Caddelerinde gerçekleşen maske dağıtımlarında; Kadına şiddetin çağdışı olduğuna ilişkin sessiz mesajlar verildi.

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