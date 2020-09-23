Ayvalık'ta kamyonet devrildi; 3 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki hendeğe uçarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'a bağlı kırsal mahallelerden Yeniköy'de gece saatlerinde kontrolden çıkan 54 TK 126 plakalı kamyonet yol kenarındaki hendeğe uçtu. Takla atıp ters dönen kamyonette bulunan aracın şoförü Ersan Gül, yanında bulunan Ersin Gül ve Seçkin Gültepe isimli şahıslar olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.