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Ayvalık'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir kamyonetle otomobilin çarpışması neticisned 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir kamyonetle otomobilin çarpışması neticisned 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yoluna Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içinde bulunan Kazan Sitesi girişinden çıkış yapmak isteyen Talip Akgün (85) idaresindeki 34 VE 2857 plakalı özel otomobil, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine doğru gitmekte olan Sezgin Balkuş'un kullandığı 10 AEC 516 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada özel otomobil sürücüsü Talip Akgün'ün yanı sıra kamyonette bulunan Esma Bayraktar ve Sevilay Bayraktar isimli şahıslar yaralandı. Ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına altına alındı.

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